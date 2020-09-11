Фальсифікують усе! Кожну довідку, більшість документів. Вони мають підтверджувати здоров'я людей, але... Ми ж розуміємо, як це працює насправді. У більш-менш безпечні часи - ще можна було не звертати великої уваги на цю проблему.

Однак в умовах пандемії підроблені довідки, зокрема, про відсутність COVID-19, це вже загроза суспільній безпеці. Тож, скільки коштують липові докази здоров'я, хто звертається по них і чи можна це нарешті подолати? Богдан Вербицький проаналізував усі деталі.

Нелегальных возможностей. Поэтому очень много у нас субъектов, которые изощряются и находят много лазеек.

Для фальсифікацій будь-яких документів! Аби в країні цвіла паперова липа.

С реальными подписями, с реальными печатями. Стоимость таких справок от 500 гривен до полторы тысячи гривен.

За ці гроші - отримуєте будь-яку довідку. Ми поспілкувалися з "постійними покупцями".

Хто працює в ресторанах, майже кожний робить собі таку книжку.

Перевірили, чим "липа" відрізняється від "оригіналу".

Моя печатка тут не повинна взагалі бути. Апріорі.

Та дізналися, чи можливо купити довідку про...

Відсутність коронавірусу. На роботу просять.

І головне, чи є бодай якась відповідальність для того, хто купив і хто продав фальсифікат?

Если работа приносит удовольствие, и ты ее знаешь, то ты совсем не устаешь на работе.

Микита працює барменом уже кілька років. За цей час змінив кілька місць. Утім вимога у всіх однакова. Ось така медкнижка.

Показує нам свою книжку

Которая правильно сделана, правильно пройдена. И к ней должен быть прикреплен вкладыш с флюорографией. Тоже с печатью, с росписью.

А ще аналіз крові, мазок та візит до дерматолога. Всі ці процедури Микита проходить щопівроку. Каже: медкнижку не купував:

Микита, бармен:

У нас требуют, что бы мы прошли и она была нормальной. Со всеми нормальными анализами. Я сам могу посмотреть медкнижку и понять кто-то ее купил, или нет.

Лікар, штамп лікаря. І ще одна якась печатка. Печерського району.

Андрій показує нам свою новеньку медичну книжку. І подібних карток у хлопця...

Усі куплені. Навіть ось ця. Їй до речі, лише кілька тижнів. Хлопець придбав її для нової роботи баристою у кав'ярні. Відкрито говорити на камеру Андрій відмовляється, боїться, щоб не звільнили. Каже: медкнижки купує, бо так... простіше!

По-перше, це займає дуже багато часу. Це ж треба пройти все. Всі аналізи треба здати. А купити це один клік. В Інтернеті знаходите будь-який номер, який робить саме такі медичні книжки. Телефонуєте, буквально доба і книжка вже у вас в руках. Від ста п'ятдесяти до 200 гривень. Це з доставкою.

А ще з усіма печатками, розписами і навіть серійним номером! На медкнижці Андрія печатка одного з медичних закладів Печерського району столиці. Їдемо туди, аби дізнатися, чи видавали там цей документ.

Скажіть будь ласка, це ваш штамп?

Майже одразу знаходимо директора діагностичного центру. Виявляється, печатка на книжці Андрія та медичний заклад нічого спільного не мають.

Це не наша печатка. Це фальшива печатка.

Але на цьому "фальшивки" не закінчуються! Як виявилося, в базі немає серійного номеру документа, а ще.

По-перше, не нашого зразку. Оформлений не в рамках чинного законодавства. В даному бланку є печатки, яких не має тут бути. Цей бланк він в нас не числиться. Ви ж бачите, що це не наші печатки. По-третє, по законодавствую, моєї особистої печатки тут не повинно бути.

Ми навмисне не показуємо, як має виглядати "оригінальна" печатка відділення та лікаря, аби не підказувати шахраям. А вони, як виявилося, буквально "засипають" клієнтів "липою". Ось ця тека - звернення до поліції.

Звернення про підробку особиста медична книжка. Це питання вже з бородою. Вибачте мені.

Олена Волкова, провідний юрист-консультант поліклініки:

Вот целая папка! К нам обращались и то, что мы обращались. - І це за скільки ви назбирали таку папку? - За последние два года.

І поповнюють цю теку регулярно. Поки ми говоримо з юристом, до приймальні заходить... слідчий поліції.

По липовим довідкам запит у вас? - По книжкам. Медичним, да.

Заяву від полісмена перевіряємо особисто з медперсоналом.

Я бачу вже відразу, що серія не наша. І книжок такої серії ми не маємо, і видавати їх не можемо. - Часто до вас поліцейські приходять? - Ну кожен тиждень.

Чому так часто? Все через масштаб фальсифікацій. Надрукувати можна що завгодно і де завгодно.

Олег Тітомир, президент ГО "Українська організація захисту споживачів послуг":

Справки о болезни легче всего у нас получаются.

Олександр Гришаков, медичний юрист:

Делают дубликаты, например. То есть, есть медицинские книжки, например, с одними и теми же серийными номерами, но их там два-три экземпляра.

Ми вирішили купити їх і собі. В мережі знаходимо з десяток телефонів, за якими можна купити медкнижки, чи будь-які інші довідки. На ресурсах зазначають навіть час виготовлення. І схоже, попит - таки є. Одразу кілька ліній - зайняті.

З вкладишем 450 гривень, без вкладиша 200. - Ви як доставляєте її, чи як? - "Нова Пошта", наложений платіж.

Та медкнижкою, ми не обмежуємося. Бо справжній "тренд сезону" - довідка про відсутність коронавірусу. Як виявилося, оформити її у Києві важче.

На роботі просять довідку про відсутність "корони". У вас таку роблять чи нє? - Ні. - Десь роблять? Не хочу за аналіз платити. - Роблять в лабораторіях.

Віктор Петров, власник приватної клініки:

Зверніть увагу, як вони виглядали довідки, печаточка настільки маленька, що вона просто потенційно не могла передати відбиток.

А ще звичайний лист А4 та ім'я лікаря, якого взагалі не існує! Власник приватної клініки, Віктор Петров показує нам "липові" довідки про відстуність коронавірусу, які начеб-то зробили в його клініці.

Віктор Петров, власник приватної клініки:

Приїжджає до мене мікроавтобус з людьми і один із керівників групи каже, будь ласка поверніть нам кошти бо нас не пускають із цими тестами. Кажемо, а де ви їх робили. І з цього зрозуміли, що ці люди тести просто купили в когось.

Хто підробив документи, поки - невідомо. Правоохоронці ведуть слідство. І ця маленька історія на Закарпатті - спричинила великі неприємості за кордоном.

Віктор Петров, власник приватної клініки:

Наприклад Угорщина не визнає жодного тесту Українського ні державної лабораторії, ні приватної. І всі люди які планують перебувати на території Угорщини, повинні здавати тест саме в тій країні де вони є. Постраждалими залишилися десятки і сотні заробітчан наших.

Олег Тітамир, президент ГО "Українська організація захисту споживачів послуг":

По нашей информации уже порядка 300 тысяч таких справок уже выдано. Причем справки эти фальшивые. Целыми пачками останавливают эти автобусы. Проверяют на ковид, оказывается что ковид есть.

А належного контролю за аналізами та їхніми результатами немає. Систему документообігу в МОЗі досі не привели до ладу.

Олександр Гришаков, медичний юрист:

Она не имеет единого такого реестра. Общего, государственного. Невозможно оценить вообще, выдавалась эта справка, или не выдавалась.

Систематизувати медичні довідки та документи можна було б через систему електронного обліку. Це і контроль, і страхування від фальсифікацій. Але на таку "діджиталізацію" потрібен і час, і гроші. Яких традиційно - немає.