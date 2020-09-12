В ходе встречи политических советников лидеров стран "Нормандской четверки" в Берлине 11 сентября украинская делегация допустила внесение изменений в постановление Верховной Рады о назначении местных выборов. И проведении голосования в прифронтовых районах Донбасса. Об этом заявил "Интерфаксу" представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Андрей Костин.

На встрече было отмечено, что на рассмотрении украинского парламента находится проект о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов, который предусматривает другую редакцию п.4. в отношении которого столько шумных спекуляций. Предложенная редакция полностью соответствует Минскому комплексу мер. На встрече отмечалось, что этот проект был внесен 28 июля 2020 года - задолго до того, как началась информационная атака на делегацию в связи с пунктом 4.

По словам Костина, представитель Украины в ТКГ Леонид Кравчук, обратившись к Верховной Раде, поставил вопрос об анализе постановления о назначении местных выборов. Речь идет о запрете проводить местные выборы в 18 ОТГ на контролируемой Украиной территории Донецкой и Луганской областей.

Я надеюсь, что в процессе рассмотрения проекта Кравчук сможет выступить перед парламентом, принести свои аргументы, чтобы продемонстрировать, что Украина привержена выполнению Минских соглашений.

15 июля депутаты Рады поддержали постановление о проведении местных выборов в Украине. 25 октября голосование пройдет на всей территории страны, за исключением оккупированного Россией Крыма, неподконтрольных Киеву районов Донбасса и 18 ОТГ на контролируемой Украиной территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что руководители Донецкой и Луганской ОГА выступили против проведения голосования в прифронтовых населенных пунктах. Вместе с тем спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков допустил, что голосование в прифронтовых населенных пунктах Донецкой и Луганской областей вблизи линии разграничения могут быть проведены при условии обеспечения гарантий безопасности.