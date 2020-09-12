93 белорусских футболиста высшей и первой лиг, зарубежных чемпионатов, национальной и молодежной сборных выступили с осуждением насилия в стране. Среди записавших видеообращение спортсменов - футболисты национальной сборной Антон Чичкан, Александр Сачивко, Станислав Драгун и Павел Нехайчик.

Мы записали это видео, потому что не можем молчать. Молчать, когда бьют наших людей, друзей, коллег. Мы - футболисты разных команд, но одной страны. Мы руководствуемся лишь совестью и нетерпимостью ко всему происходящему в нашей стране. Выражаем соболезнования родным тех, кто был убит. Хотим выразить слова поддержки тем, кто пострадал, был унижен, жестоко избит и искалечен. И призываем - остановите насилие!

30 августа на акции в Минске были задержаны футболисты Сергей Козека и Павел Рассолько. При задержании Козека был избит: у него повреждены почки и сломан позвонок.

Напомним, что в Беларуси с 9 августа не утихают протесты несогласных с официальными результатами президентских выборов, победителем которых объявлен Александр Лукашенко. Протестующие также требуют расследовать случаи применения насилия силовиками при разгоне демонстрантов.

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По последним данным, за месяц протестов в Республике пострадало более 800 человек, погибли 4 человека, 7,5 тыс. было задержано.

Ранее сообщалось, что США обсуждают с ЕC адресные санкции против Беларуси.