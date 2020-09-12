В Украине,13 сентября, ожидается теплая погода без осадков. В большинстве регионов будет ясно, переменная облачность ожидается только в части западных областей. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

В Киеве температура воздуха в воскресенье ожидается на уровне до +26 градусов, а ночью до +11 градусов. Осадков не прогнозируется.

В центральных областях Украины температура воздуха будет +23..+27 градусов днем, ночью – до +6..+10. На территории западных областей днем ожидается +22..+28, ночью +11..+13.

На севере температура воздуха прогнозируется на уровне +22..+26 днем и +7..+11 градусов ночью. На востоке Украины днем ожидается +25..+28 градусов, ночью +9..+15 градусов. В южных областях днем температура поднимется до +25..+29 градусов тепла, а ночью +11..+17.

Кроме того, 13-14 сентября в южной части, восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ривненской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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