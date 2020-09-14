У Чехії заявили про початок другої хвилі захворюваності на коронавірус. Останні кілька днів там щодня фіксують по півтори тисячі нових випадків зараження. Епідеміологи застерігають: впродовж наступних двох тижнів кількість інфікованих, які потребуватимуть госпіталізації, може зрости в рази та дорівнюватиме числу заражених під час першої хвилі навесні, тож лікарняних потужностей може забракнути.

Від початку епідемії в Чехії інфікувалися більш як 36 тисяч, 456 - померли.