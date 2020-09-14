В Афганистане радикальная группировка "Талибан" напала на контрольно-пропускной пункт полиции.

Об этом сообщает "Синьхуа".

Утром, 13 сентября, группа боевиков совершила нападение на КПП в пригороде города Кундуз – административного центра одноименной провинции. Полицейские нанесли ответный удар и отбили данную атаку.

Отмечается, что в ходе столкновения погибли пять сотрудников полиции, а также четыре боевика. Силы безопасности развернули операцию по розыску остальных вооруженных лиц.

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