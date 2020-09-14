Иранское правительство может готовить покушение на посла США в Южно-Африканской Республике.

Об этом сообщает Politico.

О возможной подготовке покушения на посла США в ЮАР Лану Маркс поступала информация еще с весны. В последние недели сведения об угрозе стали более конкретными.

Отмечается, что подобный теракт будет актом мести за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, произошедшее 3 января 2020 года.

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