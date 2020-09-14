Киев и 19 областей не готовы к ослаблению карантинных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Кроме столицы не могут ослабить карантин в таких регионах: Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Отмечается, что готовы к ослаблению Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская и Херсонская области.

Ранее мы писали, что на территории Украины за минувшие сутки зарегистрировали более 2400 случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировали 156 797 коронавируса.