В Украине карантин "поглотил" два десятка регионов [ Редактировать ]
Киев и 19 областей не готовы к ослаблению карантинных ограничений.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Кроме столицы не могут ослабить карантин в таких регионах: Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
Отмечается, что готовы к ослаблению Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская и Херсонская области.
Ранее мы писали, что на территории Украины за минувшие сутки зарегистрировали более 2400 случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировали 156 797 коронавируса.
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