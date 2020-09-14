Тиждень бюджету. Кабмін презентував проєкт головного кошторису країни. Тож уже цього тижня депутати мають узятися за нього - у першому читанні. Але цим нардепи обмежуватися не хочуть. І готові винести на порядок денний десятки законопроєктів.

Яких саме? Ксенія Барвіненко розкаже.

Проект бюджету на наступний рік вже передали депутатам, тож цієї п'ятниці рада може взятися за його розгляд.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради:

На цьому тижні в нас буде розгляд бюджету.

До завтра, до 15 вересня до Верховної Ради має надійти державний бюджет України на 2021 рік. Наскільки я розумію, він буде відісланий до Верховної Ради вчасно, звертаюсь до профільного комітету - розглянути його, щоб в п'ятницю ми мали можливість, відповідно до закону, розглянути це питання в сесійній залі Верховної Ради.

І хоча проект бюджету лише презентували в Кабміні, депутати вже пропонують своє бачення головного кошторису.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Ми вважаємо, що бюджетний процес, який розпочнеться цього тижня, повинен врахувати помилки минулих років, коли бюджет створювався для силовиків, збільшувались виплати туди, коли людям не виплачували соцвиплати, які повинні бути оплачені. Коли чорнобильці, матері з дітьми, інваліди залишались без підтримки держави, а збільшувались адміністративні виплати суддям прокурорам та іншим - це недопустимо, ми вимагаємо, щоб бюджет повернувся обличчям до людей, щоб був соціально орієнтованим і орієнтованим на підтримку вітчизняної економіки.

Сергій Железняк, народний депутат, "Голос":

Стартує бюджетний процес і я вас запевняю, що ми там не побачимо збільшення видатків на медицину, хоча 5 % ВВП прописано в законі, ми побачимо збільшення податків, я вам хочу сказати позицію нашої фракції "Голос" - ми проти популістичного на папері закладеного підвищення мінімальної ЗП, тому що це фактично підвищення податків.

А "Слуги народу" планують готуватися до саміту Україні-ЄС, який відбудеться першого жовтня. І хочуть підганяти наше законодавство до стандартів Європейського.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Щоб ключові галузі економіки працювали, це в першу чергу закон про водний транспорт. Ми сподіваємось, що він вийде з комітету і перейде в зал і ми будемо його підтримувати, також це про електронні комунікації, наскільки я розумію, очікує друге читання в комітеті. Законопроекти, що стосуються місцевого самоврядування, це закони що стосуються розподілення видатків між бюджетами.

А ще депутати хочуть заслухати звіт президента, зокрема і щодо скандалу з призначенням Вітольда Фокіна у групу переговорників по Донбасу.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Нам потрібно негайно проводити закрите засідання парламенту, на якому заслухати зеленського на якому він має, минулого року він щодня приходив до парламенту, розказати нам що відбувається в зовнішній політиці України.

Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":

Для нас стає принциповим виступ президента зі щорічною доповіддю, де ми повинні розуміти, політику зовнішню внутрішню, політику з коронавірусом, це щорічна доповідь, кращого часу ніж зараз навряд чи можна знайти.

Чи почув заклики депутатів президент - поки що невідомо. Але про ситуацію на Донбасі та мирні перемови перед депутатами звітуватиме віце-премєр Олексій Рєзніков. Його нардепи хочуть заслухати під час години запитань до Уряду в п'ятницю.