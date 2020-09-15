Переход на зимнее время 2020: когда переводить часы [ Редактировать ]
Во многих странах мира, включая Украину, часы переводят два раза в год – на летнее и зимнее время.
Перевод часов в 2020 году происходит в 71 стране мира, включая Украину, страны ЕС, Литву, Эстонию, Латвию, Израиль, Великобританию, США, Канаду, Австралию, Мексику, Иран и другие.
Часы в 2020 году не переводят: Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Грузия, РФ, Китай, Южная Корея, Монголия, Индия, Япония, Бразилия, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Мальдивы, Венесуэла и другие (всего 178 стран).
Украинцы переведут часы в последнее воскресенье октября - в ночь с 24 на 25 октября 2020 года в 04:00. Стрелки нужно будет перевести на час назад.
В нашей стране часы переводят согласно постанoвлению Кабинета министров Украины № 509 oт 13.05.1996 "О порядке исчисления времени нa территории Украины".
Примечательно, что идея искусственно "манипулировать временем" принадлежит американскому ученому, политику, дипломату, изобретателю Бенджамину Франклину. В 1784 году он предложил увеличить световой день с целью сокращения расходов на электроэнергию.
Критики летнего времени говорят о негативном влиянии перевода часов на здоровье людей и указывают на то, что экономическая польза летнего времени не доказана.
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