Точно відрізняється від типової української - архітектура закарпатського села Нижня А пша. Розташоване лише за два кілометри від кордону з Румунією, воно має неоднозначну славу - тут найбільші й найкрасивіші маєтки в усьому регіоні, а ще, кажуть, живуть найбагатші контрабандисти.

Та чи правда це? Бо офіційно місцеві їздять на заробітки в Європу. Про багатомільйонний сільський гламур під боком у ЄС - розкажуть наші кореспонденти.

Розкішні будинки, які радше нагадують замки чи палаци, дизайнерський ланшафт, ковані ворота. І це не Конча Заспа, і не маєтки голлівудських зірок. А звичайне село на Закарпатті - Нижня А пша.

Це село неподалік від Румунського кордону чи не найбагатше в Україні. Помпезні будинки нагадують фортеці. Побудовані в стилі еклектики, вони стоять переважно при дорозі.

Одноповерхового будинку в цьому селі важко знайти. Мінімум два поверхи, максимум п'ять. Загальна площа найбільшого будинку, введеного в експлуатацію, - вісімсот квадратних метрів.

Юрій Йовдій, державний реєстратор Нижньоапшанської сільської ради:

Сусід бачить, що в сусіда велика хата, а чому я не можу так зробити? І це стимуляція, тобто людина тим більше хоче працювати, тим більше хоче показати що вона може більше, чим той сусід. І це добре, здорова конкуренція у нас вітається.

Мистецькі брами, переважно ковані, з візерунками. Зустрічаються паркани-жалюзі - заввишки три метри. У дворах ростуть туї, квіти. Через огорожу проглядають басейни. Однак чимало будинків пустують.

Василь Смикало, житель Нижньої Апші:

Каждий старается шоб полутка, краще. Некому жить, строили, строили хати велики, а дети делается мало.

Там є такой великий там дальше, і ніхто не живе і має 3 такі хати великі.

У вікнах видніються меблі, накриті полотном. У сільській раді пояснюють - власники є. Але зараз сезон заробітків.

Юрій Йовдій, державний реєстратор Нижньоапшанської сільської ради:

В основному це Чехія, Росія, Італія по різному, хто де. В основному виїжджають за кордон. А взагалі, якщо бачите наші хати, люди один одному допомагають, працюють, будують.

Власне, за кордоном, кажуть, і заробляли на такі маєтки. Не видно чоловіків у селі й нині. Мар'яна - власниця одного із замків. Каже, свого чоловіка майже не бачить.

Мар'яна, жителька Нижньої Апші:

Два рази на рік приїжджає.

Жінка розповідає: будинок великий тільки ззовні. А всередині й 10 кімнат немає. Дім перебудували кілька років тому. Нині, каже господиня, хотіла б знести один поверх, щоб будинок став компактнішим.

Мар'яна, жителька Нижньої Апші:

Це був період 2000, 98,96 рік. Такі хижі будувалися, но на даний час я би, таке не будували це точно. Повністю зняла б один етаж, то було б полутарка.

Щоб отопити таку хату в зимовий період, треба щонайменше 3 тонни вугілля та газ. Це орієнтовно тисяча доларів,- кажуть власники. Прибирання займає кілька днів, постійного догляду потребують рослини в дворі.

Це все потребує поливать, і удобрять і підтримувати.

Завдяки працьовитим господарям Нижню Апшу знають чи не в усій Європі. Адже таку кількість помпезних будинків в одному місці знайти важко.