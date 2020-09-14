Багатомільйонний сільський гламур: закарпатське село дивує розкішними маєтками [ Редактировать ]
Точно відрізняється від типової української - архітектура закарпатського села Нижня Апша. Розташоване лише за два кілометри від кордону з Румунією, воно має неоднозначну славу - тут найбільші й найкрасивіші маєтки в усьому регіоні, а ще, кажуть, живуть найбагатші контрабандисти.
Та чи правда це? Бо офіційно місцеві їздять на заробітки в Європу. Про багатомільйонний сільський гламур під боком у ЄС - розкажуть наші кореспонденти.
Розкішні будинки, які радше нагадують замки чи палаци, дизайнерський ланшафт, ковані ворота. І це не Конча Заспа, і не маєтки голлівудських зірок. А звичайне село на Закарпатті - Нижня Апша.
Це село неподалік від Румунського кордону чи не найбагатше в Україні. Помпезні будинки нагадують фортеці. Побудовані в стилі еклектики, вони стоять переважно при дорозі.
Одноповерхового будинку в цьому селі важко знайти. Мінімум два поверхи, максимум п'ять. Загальна площа найбільшого будинку, введеного в експлуатацію, - вісімсот квадратних метрів.
Юрій Йовдій, державний реєстратор Нижньоапшанської сільської ради:
Сусід бачить, що в сусіда велика хата, а чому я не можу так зробити? І це стимуляція, тобто людина тим більше хоче працювати, тим більше хоче показати що вона може більше, чим той сусід. І це добре, здорова конкуренція у нас вітається.
Мистецькі брами, переважно ковані, з візерунками. Зустрічаються паркани-жалюзі - заввишки три метри. У дворах ростуть туї, квіти. Через огорожу проглядають басейни. Однак чимало будинків пустують.
Василь Смикало, житель Нижньої Апші:
Каждий старается шоб полутка, краще. Некому жить, строили, строили хати велики, а дети делается мало.
Там є такой великий там дальше, і ніхто не живе і має 3 такі хати великі.
У вікнах видніються меблі, накриті полотном. У сільській раді пояснюють - власники є. Але зараз сезон заробітків.
Юрій Йовдій, державний реєстратор Нижньоапшанської сільської ради:
В основному це Чехія, Росія, Італія по різному, хто де. В основному виїжджають за кордон. А взагалі, якщо бачите наші хати, люди один одному допомагають, працюють, будують.
Власне, за кордоном, кажуть, і заробляли на такі маєтки. Не видно чоловіків у селі й нині. Мар'яна - власниця одного із замків. Каже, свого чоловіка майже не бачить.
Мар'яна, жителька Нижньої Апші:
Два рази на рік приїжджає.
Жінка розповідає: будинок великий тільки ззовні. А всередині й 10 кімнат немає. Дім перебудували кілька років тому. Нині, каже господиня, хотіла б знести один поверх, щоб будинок став компактнішим.
Мар'яна, жителька Нижньої Апші:
Це був період 2000, 98,96 рік. Такі хижі будувалися, но на даний час я би, таке не будували це точно. Повністю зняла б один етаж, то було б полутарка.
Щоб отопити таку хату в зимовий період, треба щонайменше 3 тонни вугілля та газ. Це орієнтовно тисяча доларів,- кажуть власники. Прибирання займає кілька днів, постійного догляду потребують рослини в дворі.
Це все потребує поливать, і удобрять і підтримувати.
Завдяки працьовитим господарям Нижню Апшу знають чи не в усій Європі. Адже таку кількість помпезних будинків в одному місці знайти важко.
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