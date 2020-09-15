Перемирие на Донбассе нарушено [ Редактировать ]
За понедельник, 14 сентября, вооруженные формирования России три раза нарушили перемирие в Донбассе. Ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В частности, нарушения режима прекращения огня были зафиксированы вблизи Авдеевки и Марьинки. Там боевики открывали неприцельный огонь в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
Кроме того, в районе населенного пункта Пищевик был обнаружен вражеский БПЛА, который пересек линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен.
С начала текущих суток, 15 сентября, на всех участках фронта наблюдается тишина.
Напомним, ранее Андрей Ермак рассказал, о чем в Берлине будут говорить политические советники "нормандской четверки".
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