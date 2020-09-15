Коронавірус в Україні: за добу зафіксували 2905 нових заражень [ Редактировать ]
2905 українців інфікувались коронавірусом минулої доби. 53 людей померло. Одужало - 1267. Такі дані наводить РНБО. Найбільше інфікувань на Тернопільщині - 390 випадків. Далі слідують Харківська та Одеська області.
Там також понад три сотні зафіксованих фактів. Найменший добовий приріст на Херсонщині - 17 позитивних тестів за добу.
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