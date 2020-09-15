ЧП под Киевом: полиция открыла дело из-за взрыва [ Редактировать ]
Во вторник, 15 сентября, полиция открыла дело из-за прорыва газопровода в Чабанах. Об этом сообщает "РБК-Украина".
О причинах аварии пока не сообщается.
Дело открыто по статье 292 Уголовного кодекса Украины (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов).
"Причин аварии пока нет. Предварительно известно, что на участке не проводились никакие работы. Назначены экспертизы", - сообщила Грохольская.
Ранее мы писали о том, как ЧП повлияет на транзит газа в ЕС.
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