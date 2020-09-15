Від найбільшого шельфового льодовика Гренландії відколовся айсберг. У воду сповз масив криги площею 110 квадратних кілометрів - і розколовся на дрібні шматки. За словами вчених усе через зміни клімату.

За останні 40 років середня температура в Арктиці зросла на три градуси за Цельсієм. На поверхні льодового масиву з'явилися струмки і озерця з талою водою.

Вона темніша за кригу, поглинає сонячне світло й призводить до ще швидшого руйнування льодовика.