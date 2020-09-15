Вчені побачили в атмофері Венери фосфіт [ Редактировать ]
На Венері може існувати життя. Такого висновку дійшла група вчених зі США, Великої Британії і Японії. Досліджували "сусідку" Землі за допомогою надпотужного телескопа.
В атмосфері виявили хімічну сполуку фосфін. На нашій планеті цей газ трапляється рідко - виділяється після ударів блискавок чи виверження вулканів. Або внаслідок діяльності бактерій, які здатні виживати без кисню.
Тому вчені й припустили - фосфін на Венері теж з'явився завдяки мікроорганізмам.
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