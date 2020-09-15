Румыния продлила запрет въезда иностранцев [ Редактировать ]
Правительство Румынии продлило запрет на въезд иностранных граждан. Запрет будет действовать еще 30 суток, начиная с 15 сентября. Об этом сообщает посольство Украины в Румынии в Facebook.
При этом отмечается, что в Румынии продлили режим чрезвычайной ситуации.
"Информируем, что, согласно решению правительства Румынии, с 15.09.2020 года продлен на 30 суток действие режима чрезвычайной ситуации в рамках которого запрещается въезд иностранных граждан на территорию Румынии", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Украина откроет в Румынии новое консульство.
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