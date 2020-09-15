Володимир Зеленський оприлюднив програму переговорів у "Нормандському форматі" [ Редактировать ]
Нові пункти контролю, 20 ділянок для розмінування та чергові списки на обмін полоненими. Про такі домовленості в нормандському форматі розповів Володимир Зеленський. Він зараз перебуває з візитом в Австрії.
За словами президента, ці пункти погодили радники голів держав на попередній зустрічі. А наступний етап переговорів, який анонсував президент, має відбутися протягом найближчих десяти днів.
Володимир Зеленський, президент України:
11 вересня відбулася зустріч між радниками "Нормандської четвірки". Це дуже важливо, бо без цього діалогу, без цієї розмови, без цих засідань неможлива зустріч потім лідерів, а значить неможливий будь-який шлях до припинення війни на сході України. Для нас важливо, щоби не просто закінчилась війна з найменшими втратами, з найменшими втратами людей, поверненням наших територій. Бажано найближчим часом закінчити цю війну, повернути людей додому і повернути наші території.
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