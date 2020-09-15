Нові пункти контролю, 20 ділянок для розмінування та чергові списки на обмін полоненими. Про такі домовленості в нормандському форматі розповів Володимир Зеленський. Він зараз перебуває з візитом в Австрії.

За словами президента, ці пункти погодили радники голів держав на попередній зустрічі. А наступний етап переговорів, який анонсував президент, має відбутися протягом найближчих десяти днів.

Володимир Зеленський, президент України: