Украина запретит импорт картофеля из России [ Редактировать ]
Украина намерена запретить импорт картофеля из России для поддержки отечественного аграрного сектора. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.
Провел заседание рабочей группы по развитию картофелеводства - обсудили инструменты поддержки отечественной переработки картофеля. Запрет импорта картофеля из России, консультации фитосанитарной службы, введение государственной поддержки переработки - некоторые из инструментов, которые будут применены.
Как сообщает Госслужба статистики Украины в 2020 году страна импортировала из России около 51,2 млн тонн картофеля. Значительная часть закупок этого овоща приходится также на Беларусь и Нидерланды.
Профильное министерство прогнозирует урожай картофеля в Украине на уровне 20 млн тонн.
Ранее "Подробности" писали о том, что медики раскрыли неожиданное свойство картофеля, а также предупреждали о том, что старый картофель опасен для здоровья.
по теме
Україна відреагувала на заяву Росії про неготовність до "Нормандської зустрічі"
Неготовність Москви до зустрічі "Нормандської четвірки" ставить під сумнів налаштованість Росії врегулювати ситуацію на Донбасі
Зеленский признал, что между Киевом и Москвой начался диалог (видео)
Вместе с тем президент Украины заявил, что после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе между Киевом и Москвой нет никаких "отношений"
В МИД Украины назвали условия подачи воды в Крым
В украинском МИДе добавили, что в Крыму не хватает воды только на "ускоренное развитие военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса", а за обеспечение водой местных жителей полностью в ответе Россия как страна-оккупант
Перемирие на Донбассе нарушено
За понедельник, 14 сентября, вооруженные формирования России три раза нарушили перемирие в Донбассе
Украина требует в ООН новых санкций против России
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сделал заявление