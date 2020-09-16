Украина намерена запретить импорт картофеля из России для поддержки отечественного аграрного сектора. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Провел заседание рабочей группы по развитию картофелеводства - обсудили инструменты поддержки отечественной переработки картофеля. Запрет импорта картофеля из России, консультации фитосанитарной службы, введение государственной поддержки переработки - некоторые из инструментов, которые будут применены.

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Как сообщает Госслужба статистики Украины в 2020 году страна импортировала из России около 51,2 млн тонн картофеля. Значительная часть закупок этого овоща приходится также на Беларусь и Нидерланды.

Профильное министерство прогнозирует урожай картофеля в Украине на уровне 20 млн тонн.

Ранее "Подробности" писали о том, что медики раскрыли неожиданное свойство картофеля, а также предупреждали о том, что старый картофель опасен для здоровья.