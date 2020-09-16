Корона, сделанная из пластика, принадлежащая рэперу Кристоферу Уоллесу была продана на аукционе в Нью-Йорке за 594 750 долларов.

Об этом сообщает пресс-служба аукциона.

Первоначально лот, украшенный разноцветными пластиковыми "драгоценными камнями", оценивали в 140 тысяч долларов. Рэпер надевал корону во время его последней фотосессии в образе "короля Нью-Йорка" для журнала Rap Pages.

С учетом трагических событий, произошедших всего через несколько дней после фотосессии, образ коронованного рэпера превратил его в аристократическую фигуру, навсегда увековеченную не только в образе короля Нью-Йорка, но и в качестве короля хип-хопа и одного из величайших артистов всех времен.

Отмечается, что музыканта застрелили 9 марта 1997 года. Он получил 4 пулевых ранения.

Фото: Sotheby's

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