Аксессуар рэпера ушел с молотка за рекордную сумму [ Редактировать ]
Корона, сделанная из пластика, принадлежащая рэперу Кристоферу Уоллесу была продана на аукционе в Нью-Йорке за 594 750 долларов.
Об этом сообщает пресс-служба аукциона.
Первоначально лот, украшенный разноцветными пластиковыми "драгоценными камнями", оценивали в 140 тысяч долларов. Рэпер надевал корону во время его последней фотосессии в образе "короля Нью-Йорка" для журнала Rap Pages.
С учетом трагических событий, произошедших всего через несколько дней после фотосессии, образ коронованного рэпера превратил его в аристократическую фигуру, навсегда увековеченную не только в образе короля Нью-Йорка, но и в качестве короля хип-хопа и одного из величайших артистов всех времен.
Отмечается, что музыканта застрелили 9 марта 1997 года. Он получил 4 пулевых ранения.
Фото: Sotheby's
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