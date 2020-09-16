В среду, 16 сентября, Кабинет министров Украины определил 1 марта датой ежегодного повышения пенсий. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства, сообщает "РБК-Украина".

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила:

Мы предлагаем с 2021 года определять 1 марта датой индексации пенсий. Мы предполагаем, что пенсии будут проиндексированы более чем на 9 млн пенсионеров, но повышение, как мы уже знаем по практике, получит около 8 млн пенсионеров.

Индексация пенсий в 2020 году была проведена 1 мая. По данным Пенсионного фонда Украины, в мае 2020 года выплаты были повышены для 8,36 млн чел. Пенсии пересчитаны с применением коэффициента увеличения средней зарплаты в Украине 1,11.

Размер повышения в результате перерасчета не может быть меньше 100 грн. Также в соответствии с принятым постановлением пенсионерам старше 75 лет будут выплачивать 400-500 грн. - если их пенсия не достигает размера средней зарплаты по 2020 год.

Под действие постановления подпадает 1,4 млн чел.

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