Ще один корабель НАТО увійшов у Чорне море. Це гідрографічне судно підтримки десантних та протимінних операцій Королівських ВМС Великої Британії. Корабель, зокрема, оснащений системами збору інформації. Також сьогодні очікується прибуття швидкісного катамарана ВМС США. Раніше до Чорного моря увійшли французький розвідник та американський ракетний есмінець.

Щонайменше 4 кораблі Альянсу перебуватимуть у Чорному морі - на тлі російських навчань Кавказ-2020. Україна у цей час проведе стратегічно-штабні навчання під назвою "Об'єднані зусилля". Вперше до такого вишколу залучать військові підрозділи країн-членів НАТО.