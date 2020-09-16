Чергові "нові обличчя" й "здобутки"... Верховна Рада призначила екс-регіонала Горбаля членом Ради Національного банку України. Василь Горбаль - колишній співвласник та почесний президент "Укргазбанку". Нардеп трьох скликань, був членом "Партії регіонів", очолював київське міське відділення партії. Про решту здобутків у вітчизняній економіці - Геннадій Вівденко докладніше.

2 мільярди доларів винен російський "Газпром" за транзит газу територією України 2020 року. Про це заявляють у керівництві "Нафтогазу" України. Передумови такого прогнозу - стаття в міжнародному українсько-російському контракті під умовною назвою - "качай або плати" - тобто гарантовані платежі, незважаючи на виконання обсягів запланованого постачання. Це - вкрай важливо, оскільки територією України за вісім місяців пандемічно-економічної кризи доставлено транзитом в ЄС лише 35 мільярдів кубометрів. Що майже вполовину менше, ніж за аналогічний період торік.

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Згладжування надмірного попиту за відпрацьованою технологією Нацбанку. Вперше з липня НБУ продавав валюту із резервів - про це повідомляють торговці на міжбанківському безготівковому валютному ринку. Обсяг інтервенцій Центробанку 15 вересня, за повідомленнями дилерів, - 35 мільйонів доларів. У перші тижні вересня традиційно сезонно підвищився попит на американський долар, тож він виріс вище важливої психологічної позначки - в 28 гривень - яку не перетинав із середини літа. Пропозиція валюти Нацбанком швидко вгамувала попит на ринку і котирування поповзли до низу. Долар втратив п'ять копійок наприкінці торгової сесії. Зараз ціна безготівкового "зеленого" коливається в районі тих самих 28 гривень за одну американську грошову одиницю.

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Виробництво спирту у приватні руки. Фонд державного майна оголосив приватизацію Немирівського спиртзаводу у Вінницькій області. Це буде перше підприємство, яке має бути продано приватним власникам вже 15-го жовтня. За інформацією Державної системи "Прозорро", початкова сума на аукціонних торгах стартує від майже 50 мільйонів гривень. Раніше заявлялося, що так держава планує подолати корупцію у галузі виробництва спирту та наповнити держбюджет надходженнями від приватизації. На початку тижня повідомлялося, що до державної казни надійшло більше мільярда гривень - від продажу державного готелю "Дніпро" у центрі Києва.