Американский художник заявил о покупке тела Ленина [ Редактировать ]
Художник из США Дэвид Датуна сообщил о планах приобрести тело Владимира Ленина, котрое находится в Мавзолее.
Об этом сообщает Gazeta.ru.
Ленин и его мавзолей - наиболее яркие символы перемен, которые США сейчас нужнее, чем россиянам.
Американцы устали от политики агрессивного капитализма, в рамках которой они вынуждены всю жизнь выплачивать кредиты и не иметь свободного доступа к медицине.
Отмечается, что художник понимает "ценность" тела революционера и утверждает, что готов собрать для его покупки один миллиард долларов.
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