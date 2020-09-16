Художник из США Дэвид Датуна сообщил о планах приобрести тело Владимира Ленина, котрое находится в Мавзолее.

Об этом сообщает Gazeta.ru.

Ленин и его мавзолей - наиболее яркие символы перемен, которые США сейчас нужнее, чем россиянам.

Американцы устали от политики агрессивного капитализма, в рамках которой они вынуждены всю жизнь выплачивать кредиты и не иметь свободного доступа к медицине.

Отмечается, что художник понимает "ценность" тела революционера и утверждает, что готов собрать для его покупки один миллиард долларов.

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