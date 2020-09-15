Мусорный пакет за 65 тыс. долларов выставили на аукцион [ Редактировать ]
53-летний британский художник и выпускник Королевского колледжа искусств Гэвин Терк выставил на аукцион необычную инсталляцию - мусорный пакет, который оценивают в заоблачную сумму.
Об этом пишет lux.fm.
Правда, внутри никакого мусора совсем нет, а сам мешок - не мешок вообще. На самом деле это скульптура из бронзы, окрашенная в черный цвет. Оценивают ее в 51 тыс. фунтов стерлингов (около 65 тыс. долларов).
Дело в том, что Гэвин Терк любит маскировать изделия под обычные предметы. К примеру, он уже представил реалистическую картонную коробку, упаковки для еды, более того - автомобильное колесо.
Нынешняя работа получила название "Свалка". По словам создателя, этот мешок - призыв задуматься над природой искусства. Почему одни вещи мы бросаем в корзину, а другие - выставляем в музее на всеобщее обозрение.
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