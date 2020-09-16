На киевских пляжах запретили купание [ Редактировать ]
На всех пляжах города Киева не рекомендуют купаться.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Такое решение приняли из-за завершения купального сезона и остановку работы спасательных постов на берегах.
Отмечается, что пляжи рекомендуются к посещению только как базы отдыха. за летний сезон лайфгарды КП "Плесо" на водных объектах Киева спасли 84 человека. Чаще всего чрезвычайная ситуация возникала на фоне употребления алкогольных напитков и купания в не предназначенных для этого местах.
Напомним, ранее на столичных пляжах также запрещали купаться из-за активного цветения воды в Днепре. Такая ситуация была обусловлена аномальной жарой.
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