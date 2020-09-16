На всех пляжах города Киева не рекомендуют купаться.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Такое решение приняли из-за завершения купального сезона и остановку работы спасательных постов на берегах.

Отмечается, что пляжи рекомендуются к посещению только как базы отдыха. за летний сезон лайфгарды КП "Плесо" на водных объектах Киева спасли 84 человека. Чаще всего чрезвычайная ситуация возникала на фоне употребления алкогольных напитков и купания в не предназначенных для этого местах.

Напомним, ранее на столичных пляжах также запрещали купаться из-за активного цветения воды в Днепре. Такая ситуация была обусловлена аномальной жарой.