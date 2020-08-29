Отдых на море: Минздрав оценил одесские пляжи [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Украины разрешило гражданам купаться на пляжах в Одесской области.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, на санитарно-химические показатели были исследованы 93 пробы морской воды. По этим параметрам все исследованные пробы соответствовали гигиеническим требованиям.
В зонах рекреации морского водопользования на пляжах Одессы и Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) исследованы 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели, все соответствовали нормативным требованиям.
Ранее мы писали, что на 10 пляжах Киева запретили купание. Зеленые флаги вывешены на пляжах "Троещина", "Галерный" и "Вербный".
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