Ні дня без спротиву. У Білорусі відбувся День солідарності. Як минула акція і як світ реагує на події в республіці? Далі.

Зупини роботу - спини насильство. Під таким лозунгом сьогодні у Білорусі пройшов черговий День солідарності. Без масштабних акцій, проте з численними локальними проявами протесту. Найактивнішими були студенти. Під стінами кількох вишів пройшли акції.

Іван, учасник акції протесту:

Я присоединился к сегодняшней акции, потому что я против того, что сейчас происходит в стране. Это ненормально, то что людей, которые вышли на мирную акцию, избивают ни за что, людей задерживают в своем же университете, просто потому, что они выложили какую-то публикацию или пост.

Вимоги активістів незмінні: провести чесні вибори та розслідувати свавілля силовиків. Те, що у Білорусі криза не лише політична, а щодо прав людини - сьогодні заявив генеральний секретар Всесвітньої організації проти тортур Джеральд Стейброк.

Джеральд Стейброк, генеральний секретар Всесвітньої організації проти тортур:

У рамках міжнародного законодавства, те, що ми бачимо, це злочин проти людяності. І він вимагає міжнародної уваги. Республіка Білорусь на цю мить повністю заперечує, що щось сталося. Тактику поводження з демонстрантами змінили, але свавілля заперечують. Не ведеться жодних розслідувань, учасників акцій протесту репресують.

Фактичний лідер держави Олександр Лукашенко справді заявляє, що в країні нічого надзвичайного не відбувається.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі:

То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас. Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы. Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, нелегитимность выборов и тому подобное - все это мифы.

І хоч президент вважає міфічною загрозу змін у державі, попросив у сусідньої Росії нового озброєння і запропонував провести чергові спільні військові навчання. А Марії Колесниковій - одній із найяскравіших постатей протестного руху у Білорусі - слідчі висунули звинувачення у справі про заклик до захоплення влади. З координаційної ради, яку опозиціонери створили для передачі повноважень, на волі залишилася тільки Світлана Алексієвич. Решту членів президії запроторили до СІЗО або видворили з країни.