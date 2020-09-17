Лукашенко лишил дипломатического ранга послов, поддержавших протесты [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко лишил бывшего министра культуры и бывшего посла во Франции Павла Латушко и экс-посла в Словакии Игоря Лещеню дипломатического ранга чрезвычайных и полномочных послов. Лукашенко наказал дипломатов за поддержку протестов в Беларуси. Соответствующие указы Александр Лукашенко подписал 16 сентября, сообщает БелТА.
Латушко и Лещеню лишили дипломатического ранга за "совершение поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу".
Еще одним указом Лукашенко освободил от должности и лишил дипломатического ранга посла Беларуси в Латвии Василия Марковича. Причина - "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".
Отметим, что посол Василий Маркович был недавно вызван в МИД Латвии для объяснения заявлений Лукашенко о том, что протесты в Беларуси финансировались, в том числе из Латвии.
Ранее мы писали, что Лукашенко снова пригрозили санкциями.
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