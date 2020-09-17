У Британії катастрофічно не вистачає тестів на COVID-19 [ Редактировать ]
Велика Британія виявилася неготовою до другої хвилі пандемії. В країні катастрофічно бракує тестів на коронавірус. Люди чекають тижнями, щоб дізнатися, чи хворіють на COVID-19. При цьому повертатися на роботу не можуть.
Ця черга біля центру тестування - нескінченна. Сотні людей приходять сюди щодня з надією здати аналіз на коронавірус. І така картина по всій Англії.
Вазіф Саддікі, житель Лондона із симптомами коронавірусу:
Я дзвонив, я шукав в інтернеті, я ходив у центри, все марно. Це дуже спантеличує, адже працюючи на передовій я постійно ризикую захворіти. А зробити тест абсолютно неможливо.
Нестача тестів особливо відчутна в сфері охорони здоров'я. Адже за протоколом - усі медичні працівники повинні періодично здавати аналізи на COVID-19. Інакше - не матимуть права працювати
Філ Сендз, медичний працівник лікарні у Лондоні:
Розчаровує те, що я не можу працювати. Навіть якщо у мене немає жодних симптомів і я почуваюся добре - все одно вимушений залишатися вдома, доки не отримаю доказ, що не маю коронавірусу.
З приходом осені система тестування у Англії посипалася. Центрів для здачі аналізів цілком вистачає, але не лабораторій для їх опрацювання. Щодня обробляють 220 тисяч тестів. Але цього критично мало.
Метт Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:
Влітку попит був низьким, тож ми тестували усіх бажаючих. Але зараз, очевидно, мусимо визначати пріоритети. І насамперед тестуватимемо медиків. Коли надається безкоштовна послуга, то невідворотній ріст попиту на неї. Ми сподіваємося вирішити цю проблему за кілька тижнів.
Але от втратити кілька тижнів - неприпустима розкіш, адже за цей час влада може пропустити локальні спалахи корона вірусу, які безконтрольно поширяться країною.
Кір Стармер, лідер опозиції парламенту Великої Британії:
Нам обіцяли найкращу у світі систему тестування, нам не треба найкращу в світі, нам треба ефективну. Ми закликали уряд підготуватися до осені та зими. Але ось що маємо: середина вересня, сім місяців пандемії, а у нас досі проблеми з тестами.
Проблему має вирішити запуск іще однієї лабораторії. Її відкриють за кілька тижнів. Крім того, уряд вкладає гроші у розробку нових методів тестування. Зокрема, покладає надії на аналіз слини, який даватиме результати вже за 20 хвилин.
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