Знаменитый американский актер Сэмюэль Л. Джексон научил своих поклонников ругаться на 15 языках, в том числе и на украинском. Соответствующее видео он разместил на своей странице в Twitter.

Таким образом голливудская звезда сдержал данное поклонникам обещание научить их разнообразной ругани, если они зарегистрируются для голосования на предстоящих выборах президента США. Сэмюэль Л. Джексон ранее заявил, что если это сделают не менее 2 500 человек, он запишет мастер-класс по ругательствам.

Актер научил американцев посылать куда подальше на 15 языках: украинском, чешском, португальском, вьетнамском, тайском, непальском, ямайском, гаитянском, исландском, баскском, каталанском, суахили, маори, бемба, а также эсперанто. Среди перечня ругательств была фраза и на украинском языке - "Пішов ти!"

You guys showed up and blasted through our Voter Action Goal for #GoodToVote! So as promised, here's some Cussin' 15 ways to go! Thanks for getting involved and make sure to #vote on Nov.3rd! #votemask @faircount @fairfight #MKsaysVote #yourvoicematters pic.twitter.com/6GkHudrm53