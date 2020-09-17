Как домашние питомцы влияют на иммунитет своих владельцев [ Редактировать ]
Домашние животные могут улучшить иммунитет своих владельцев. Об этом свидетельствуют результаты исследований, пишет Psychology Today.
Наличие домашнего животного связывают с лучшим психологическим благополучием для людей с психическими расстройствами. Из 2 тыс. опрошенных 74% сообщили о благоприятном воздействии животных на нервную систему и психику.
Кроме того, данные, полученные от более 3 млн человек, показали, что владение собакой было связано с 24% снижением риска смерти в течение 10-летнего периода.
После контакта с собакой повышается уровень иммунных антител IgA в слюне, которые играют ключевую роль в иммунной защите человеческого организма.
Помимо прямого влияния на иммунные маркеры, общение с животными укрепляет иммунитете через профилактику стрессовых состояний. Ведь стресс снижает способность организма бороться с инфекциями, одновременно усиливая воспаление.
Иммунные эффекты от владения домашними животными также могут быть частично связаны с тем, что люди обмениваются с ними микробами, таким образом закаляя организм, считают исследователи.
Ранее мы писали о том, какие продукты "убивают" иммунитет.
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