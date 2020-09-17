Домашние животные могут улучшить иммунитет своих владельцев. Об этом свидетельствуют результаты исследований, пишет Psychology Today.

Наличие домашнего животного связывают с лучшим психологическим благополучием для людей с психическими расстройствами. Из 2 тыс. опрошенных 74% сообщили о благоприятном воздействии животных на нервную систему и психику.

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Кроме того, данные, полученные от более 3 млн человек, показали, что владение собакой было связано с 24% снижением риска смерти в течение 10-летнего периода.

После контакта с собакой повышается уровень иммунных антител IgA в слюне, которые играют ключевую роль в иммунной защите человеческого организма.

Помимо прямого влияния на иммунные маркеры, общение с животными укрепляет иммунитете через профилактику стрессовых состояний. Ведь стресс снижает способность организма бороться с инфекциями, одновременно усиливая воспаление.

Иммунные эффекты от владения домашними животными также могут быть частично связаны с тем, что люди обмениваются с ними микробами, таким образом закаляя организм, считают исследователи.

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