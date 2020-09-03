Какие продукты "убивают" иммунитет [ Редактировать ]
Большинство продуктов питания не нанесут организму сильного ущерба. Однако высокое содержание сахара и трансжиров может стать весьма опасным для здоровья. Об этом пишет newsyou.info.
Избыточное потребление сахара способно изменять микрофлору, а микрофлора связывает иммунные реакции организма. Трансжиры появляются, когда блюда жарят на одном масле несколько раз. Трансжиров много в полуфабрикатах, они негативно влияют на иммунную функцию.
Содержание красителя в продукте питания не принесет негатива. Но если человек постоянно ест что-то с красителями, ароматизаторами, суммарное воздействие может сказываться негативно.
Опасным может оказаться даже однообразный рацион питания. Когда мы едим обычные природные продукты, едим разнообразно, то волей неволей получаем весь спектр полезных веществ. Если у человека в рационе изо дня в день только картошка, макароны, свинина и огурцы - автоматом назревает дефицит. То же самое, если человек питается фастфудом. Любой дефицит будет критичен для иммунитета.
Ранее мы писали о том, что США планируют изменить закон ради волос Трампа.
Также сообщалось, какие продукты с огорода самые токсичные.
по теме
Какое масло защищает сердце от болезней и снижает давление
Новое исследование показывает, что ежедневное употребление оливкового масла первого отжима может значительно снизить кровяное давление
Как жвачка влияет на аппетит: ответ экспертов
Похудеть с помощью жвачки нельзя, а вот жевать можно, если осторожно
Чем опасен раф-кофе
Диетологи заявили, что данный напиток позволено пить только тем, кто хочет набрать вес
Какие продукты полезны для здоровья волос
Здоровые волосы - мечта любой девушки