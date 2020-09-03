Большинство продуктов питания не нанесут организму сильного ущерба. Однако высокое содержание сахара и трансжиров может стать весьма опасным для здоровья. Об этом пишет newsyou.info.

Избыточное потребление сахара способно изменять микрофлору, а микрофлора связывает иммунные реакции организма. Трансжиры появляются, когда блюда жарят на одном масле несколько раз. Трансжиров много в полуфабрикатах, они негативно влияют на иммунную функцию.

Содержание красителя в продукте питания не принесет негатива. Но если человек постоянно ест что-то с красителями, ароматизаторами, суммарное воздействие может сказываться негативно.

Опасным может оказаться даже однообразный рацион питания. Когда мы едим обычные природные продукты, едим разнообразно, то волей неволей получаем весь спектр полезных веществ. Если у человека в рационе изо дня в день только картошка, макароны, свинина и огурцы - автоматом назревает дефицит. То же самое, если человек питается фастфудом. Любой дефицит будет критичен для иммунитета.

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