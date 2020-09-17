В Україні оновили правила адаптивного карантину [ Редактировать ]
3584 випадки інфікування коронавірусом зафіксували минулої доби в Україні. Такі оперативні дані наводить РНБОо. За інформацією відомства, 60 людей померли від ускладнень недуги.
Натомість майже 1600 одужали. Найбільше інфікувань на Харківщині 483 випадки. Далі - Тернопільщина та Київ. Найменший добовий приріст на Кіровоградщині. В МОЗі повідомили про зміни правил адаптивного карантину. Їх обговорили з мерами та затвердили в уряді.
Максим Степанов, міністр охорони здоров`я України:
Рішення про заборону освітніх заходів на території з червоним рівнем небезпеки буде прийматися лише спільним рішенням комісії ТПТНС центральної та регіональної комісій в адміністративних одиницях з зеленим, жовтим і помаранчевим рівнями небезпеки буде заборонятися робота шкіл або дитсадочків виключно у випадках, коли на самоізоляцію підуть більше 50 відсотків класів.
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