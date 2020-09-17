3584 випадки інфікування коронавірусом зафіксували минулої доби в Україні. Такі оперативні дані наводить РНБОо. За інформацією відомства, 60 людей померли від ускладнень недуги.

Натомість майже 1600 одужали. Найбільше інфікувань на Харківщині 483 випадки. Далі - Тернопільщина та Київ. Найменший добовий приріст на Кіровоградщині. В МОЗі повідомили про зміни правил адаптивного карантину. Їх обговорили з мерами та затвердили в уряді.

Максим Степанов, міністр охорони здоров`я України: