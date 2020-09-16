Тихановская посетит Европарламент [ Редактировать ]
В среду, 16 сентября, председатель Европарламента Давид Сассоли сообщил, что пригласил лидера оппозиции Беларуси посетить Европарламент. Об этом он сообщил в Twitter.
"Сегодня я говорил со Светланой Тихановской о ситуации в Белоруссии, вызывающей глубокую озабоченность. Она приняла мое приглашение в Европарламент", - написал он.
Ранее сообщалось, что Тихановская обратилась к россиянам.
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