Ситуация с хасидами: Кулеба сделал заявление [ Редактировать ]
В четверг, 17 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию с хасидами, которая сложилась на украинско-белорусской границе. Об этом он сказал в ходе пресс-конференеции.
По его словам, кризисная ситуация была создана не на всей украинско-белорусской границе, а только в пункте пропуска "Новые Яриловичи".
Во-первых, есть законодательство Украины, которое все должны уважать, независимо от гражданства, вероисповедания или принадлежности к тому или иному культурному течению. Второе - действительно, была создана кризисная ситуация, но не на всей украинско-белорусской границе, а только в пункте Новые Ярловичи.
По его словам, если смотреть на все пункты пропуска между двумя странами, ни в одном другом такой кризисной ситуации не было.
Более того, некоторые иностранные граждане прибывали на границу, видели, что не могут въехать в Украину, разворачивались и ехали назад, все было спокойно и цивилизованно. С белорусской стороной мы вчера коммуницировали по этому поводу и четко представили им ту позицию, которую я только что озвучил.
От также сообщил, что с Израилем МИД Украины тоже находится на связи, чтобы "минимизировать любые недоразумения по этому вопросу".
Читайте также на границе Баларуси и Украины увеличилось количество хасидов. среди паломников находятся 84 ребенка и 253 подростка.
по теме
Украина готова помочь Беларуси преодолеть внутренний кризис - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время неформального заседания Совета Безопасности ООН по формуле Арриа сделал заявление
Україна ставить на паузу відносини з Білоруссю
Україна приєдналась до заяви ЄС про нечесність виборів і може підтримати рішення Євросоюзу про санкції проти режиму Лукашенка
Ситуация вокруг САП: у Зеленского сделали заявление
В четверг, 17 сентября, в Офисе президента призвали не политизировать ситуацию вокруг назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры
ЕС и США предупредили Украину
В четверг, 17 сентября, в посольств ЕС и США в Украине сделали заявление
Украина не виновата - виноват коронавирус: хасиды спели гимн Украины на белорусской границе
Хасиды-паломники, которые направляются в украинский город Умань на празднование еврейского Нового года, устроили импровизированный концерт на украино-белорусской границе