В четверг, 17 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию с хасидами, которая сложилась на украинско-белорусской границе. Об этом он сказал в ходе пресс-конференеции.

По его словам, кризисная ситуация была создана не на всей украинско-белорусской границе, а только в пункте пропуска "Новые Яриловичи".

Во-первых, есть законодательство Украины, которое все должны уважать, независимо от гражданства, вероисповедания или принадлежности к тому или иному культурному течению. Второе - действительно, была создана кризисная ситуация, но не на всей украинско-белорусской границе, а только в пункте Новые Ярловичи.

По его словам, если смотреть на все пункты пропуска между двумя странами, ни в одном другом такой кризисной ситуации не было.

Более того, некоторые иностранные граждане прибывали на границу, видели, что не могут въехать в Украину, разворачивались и ехали назад, все было спокойно и цивилизованно. С белорусской стороной мы вчера коммуницировали по этому поводу и четко представили им ту позицию, которую я только что озвучил.

От также сообщил, что с Израилем МИД Украины тоже находится на связи, чтобы "минимизировать любые недоразумения по этому вопросу".

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