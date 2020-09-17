Рішення закрити кордони України для іноземців правильне, а хасиди повинні повернутися в Білорусь, а звідти - додому. Таку заявив сьогодні зробив посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.

Але тисячі прочан Досі перебувають на українсько-білоруському кордоні. Тож наш рубіж зараз під посиленою охороною. Туди стягнули Нацгвардію.

Олександр Васильченко знову поїхав на пункт пропуску Нові Яриловичі. Що там відбувається - у переддень юдейського нового року - дивіться далі.

Чорними хмарами затягнуло небо над КПП Нові Яриловичи. По обіді тут періодично падає сильний дощ. Ближче до вечора погода стабілізувалася. Як примхи негоди перенесли хасиди, які зараз перебувають на нейтральній території між Україною і Білоруссю, сказати важко. Втім, за попередньою інформацією стало відомо, що у чотирьох паломників виявили коронавірус. Про це заявили представники Червоного Хреста. Хворі відмовились від госпіталізації і перебувають на кордоні.

Оксана Мудра, голова Чернігівської обласної організації Товариства Червоного Хреста України:

Там чергує 24 години на добу білоруський Червоний Хрест - загін швидкого реагування. Вони розгорнули намет і надають допомогу, яку потребують хасиди.

На в'їзді перед КПП за порядком наглядає Нацполіція. А от в нейтральній зоні перебувають нацгвардійці зі спецтехнікою. Відео, яке ви зараз бачите, надали прикордонники. На ньому видно, якою стала оця ділянка кордону. Всюди розкидане сміття, траса перекрита.

В заручниках цієї ситуації опинилися кілька десятків далекобійників. На нейтральній території перебувають більше тисячі хасидів. Дехто з них уже повернувся до Білорусі. Прикордонники запевняють, регулярно проводять бесіди з прочанами, аби вмовити їх повернутися на територію Білорусі. Але вони полишати кордон не збираються і навіть заявили - таки сподіваються зустріти свій новий рік в Умані.

До прочан вкотре звернувся і посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон. Він закликав хасидів повернутися на Батьківщину для святкування нового року. Нагадаю іудейській новий рік Рош-Га-Шана починається вже завтра - 18 вересня. І традиційно тисячі прочан святкують його в Умані, де розташована могила духовного лідера хасидів Раббі Нахмана.