В четверг, 17 сентября, под Киевом, на территории военного полигона в селе Девички вспыхнул пожар. Об этом сообщется на странице Сухопутных войска ВСУ в соцсети.

К тушению привлекли 120 военнослужащих, а жителей военного городка просят соблюдать спокойствие и оставаться дома.

17 сентября на территории военного полигона в Девичках возник пожар. Лес начал гореть около 14:00. В место возгорания сразу выехал дежурный пожарный расчет военной части А2399.

Уточняется, что сейчас к тушению привлечены военнослужащие воинской части А2399, ГСЧС, Национальной гвардии и лесники.

Всего в ликвидации распространения огня на территории полигона привлечено 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники.

Ранее под Львовом на военном полигоне нашли труп курсанта.