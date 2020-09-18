Бюджет-2021 - це можливості для розвитку Офісу президента і силовиків. Про це заявив народний депутат від партії "Голос", секретар Комітету ВР з питань бюджету Володимир Цабаль у п’ятницю ввечері під час нового соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР і/чи ВІЙНА".

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"Іде така маніпуляція, коли спеціально обєднали армію і МВС для того, щоб сказати, що ніби там все нормально. А насправді армії не дали, а обороні дали", - сказав він.



Цабаль наголосив на тому, що цей бюджет оцінити неможливо, оскільки немає програми дій уряду.

"Якщо наша мета була б, наприклад, доступна медицина - цей бюджет не виконується, немає 5% видатків на медицину. Якщо мета держави - забезпечити діяльність президента, тоді це хороший бюджет, бо це забезпечується.

За рахунок чого весь цей, вибачте за слово, бенкет? За рахунок трьох речей. Перша - це збільшення податків. Так, сумарно податки не збільшуються, але в нас збільшуються податки на фізичних осіб, ПДФО, на 1/4, а податки на бізнес, акцизи і так далі зменшуються.

Друге джерело - запозичення. Не буду про це говорити, просто уявіть українську сім'ю, яка 2 роки живе, позичаючи ще 1/4 від сімейного бюджету, два роки підряд.

І третє, знову ж таки, це ніхто не побачив, але, на мою думку, в бюджеті скрита емісія. Запозичення в Україні від ОВДП - 550 млрд. У нас в рекордні роки було 200 млрд, в попередньому році!", - пояснив депутат.

"Доказом моєї правоти є те, що інфляція, яку заклали, на 2% вища, ніж прогноз НБУ. Це непрямий доказ, що Уряд планує рефінансуванням банків фінансувати бюджет", - підсумував Цабаль.

Раніше ми писали про те, що депутати розкритикували головний кошторис України.