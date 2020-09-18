Бюджетна битва почалася! Тепер, напевно, у кожному куточку парламенту і Кабміну найважливіші розмови будуть про гроші. Бо ситуація - дуже складна. Коронакриза у розпалі, економіка впала, а ось апетити у всіх тільки зросли. Де брати фінанси?

На наступний рік прогнозується дефіцит бюджету у 270 мільярдів гривень. Покрити його можна тільки з допомогою кредиторів. І це ще не враховані побажання депутатів, які неодмінно будуть в обмін на голоси.

203,8 млрд гривень підуть на покриття дефіциту Пенсійного фонду.

До речі, вже 1 березня наступного року влада повинна буде провести й автоматичну індексацію пенсій для більш ніж 8 мільйонів пенсіонерів.

Видатки на оборону збільшуються майже до шести відсотків ВВП (5,93%), це найбільше за роки Незалежності. Тільки на грошове забезпечення військових планується 131 мільярд гривень.

Боротьбу з Ковідом впишуть окремим рядком до бюджету - це майже 20 мільярдів гривень (19,4 млрд гривень). Загалом на медицину хочуть витратити 4,2 відсотка ВВП, це 191 мільярд гривень (191,1 млрд гривень), на 57 мільярдів більше, ніж в цьому році.

Освітянам передбачається плюс 34 мільярди гривень до рівня цього року - загалом, 170 мільярдів (173,9 млрд гривень).

Враховано також і необхідність збільшити мінімальну зарплату - з 1 січня до 6 тисяч гривень, з 1 липня до 6 з половиною тисяч.

Курс долара обіцяють на рівні 29,1 гривня за 1 долар.

Чи реалістичний такий проект? Парламентарії вже сумніваються.

Та й більше - не задоволені навіть у міністерствах! МОЗ, Мінкультури, Мінекології та інші розраховують на підвищення видатків. Не сказали свого слова ще й у МВФ.

Сьогодні міністр фінансів нарешті представив документ у Верховній Раді. Що йому відповіли депутати?

Обговорювали цілий тиждень, а сьогодні презентували - у напівпорожній залі. Чи то вибори змусили нардепів роз'їхатись, чи то не вірять, що ухвалять саме цей проект без змін, - але охочих послухати Мінфін зібралося менше, ніж усі розраховували.

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Цей документ можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку.

Міністр обіцяє зростання. Соціальні виплати, медицина, освіта - каже, що все враховано. Депутати - не вірять.

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Серед пріоритетів - підвищення зарплати до 6,5 тисяч грн, індексація пенсій пенсіонерам, які досягли віку 75 років. Видатки на соціальне забезпечення, охорону здоров'я, безпеку, оборону, освіту та культурний розвиток сягають більше 70% усіх видатків державного бюджету.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Це бюджет зростання хамства і апетитів влади, тому що в цьому бюджеті збільшення видатків на президента, його офіс на мільярд грн, при цьому мінус на міністерство оборони, мінус на інфраструктуру, мінус на субсидії.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа-за життя":

Увеличено на 700 млн грн доходы на содержание государственного управления делами, увеличены расходы на правоохранительную систему, на МВД, СБУ, на прокуратуру, и объем увеличения расходов по сравнению с бюджетом действующего года - около 10 млр грн. Уменьшили субсидии на 2 млрд 700 млн, третий год подряд у нас уменьшаются субсидии.

Цікаво, що почали критикувати проект і в монобільшості. Питання боргів - зачепило навіть рідну для Уряду фракцію.

Олена Мошенець, народний депутат, "Слуга народу":

На освіту у нас виділено 173 млрд, і 160 млрд на обслуговування державного боргу та виплат за державним деривативами, про що це говорить - що наші інвестиції в майбутнє покоління співвідносне з тими виплатами, які ми повинні зробити міжнародним кредиторам, оце погано.

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Давайте сьогодні приймемо єдине правильне рішення: на період, поки ситуація не стабілізується призупинити будь-які виплати за зовнішніми боргами, а вони є безпрецедентними, і звернутися до наших кредиторів з вимогою не вимагати від нас погашення боргів.

Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":

Якщо ми негайно не сідаємо за стіл переговорів з кредиторами - у нас немає майбутнього, тому що борги як цунамі починають наростати від року в рік, і ці наступні три роки будуть просто патові для нас.

Урядовці відповідають - відмова повертати борги означатиме дефолт. А це - коштуватиме країні ще дорожче. Кажуть: без співпраці з кредиторами дефіцит покрити не зможемо. А скорочувати витрати настільки кардинально, щоб жити бездефіцитно, - несправедливо.

Але критики бюджету парирують - не лише в кредиторах проблема. Ще й податки можуть підвищити.

Юлія Клименко, народний депутат, "Голос":

У нас 300 мільярдів, як сказав прем'єр-міністр, уже дірка в бюджеті, і 300 мільярдів планується на наступний. Тобто дірка подвоїться, я б сказала. Це означає - або надруковані гроші, або ми в когось будем позичати.

Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":

Ми точно не хотіли би піднімати податки для фізичних підприємців чи ФОПів , ніби немає цих збільшень, але ми обов'язково це перевіримо.

Депутати вимагають від Мінфіну - шукайте додаткових надходжень.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Сам міністр фінансів говорив, що в митниці приховано десь 5-10 мільярдів гривень, щомісяця, контрабанди. Чому тоді ми тоді доходи від митниці збільшуємо тільки на 20 %, чому не на більше, ми не хочем подолати контрабанду?

Тож, чим це закінчиться? Впевнено можна сказати - Мінфіну доведеться йти на компроміс. Яким він буде - побачимо за кілька тижнів.