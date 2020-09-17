Документ уже критикують і за надмірний популізм, і за нереалістичність

А вже завтра депутатам представлять проект бюджету на наступний рік. Документ уже критикують і за надмірний популізм та нереалістичність. Хоча в уряді кажуть: це кошторис можливостей і розвитку. Але де братимуть гроші на всі бюджетні обіцянки?

Лариса Зубенко вирішила проаналізувати це на прикладі однієї цифри. Мінімальної зарплати. Її з січня обіцяють підвищити до шести тисяч гривень. Кому від того буде добре, а кому - погано - дивіться в матеріалі.

Життя - у цифрах! Яким його бачать міністри з висоти своїх кабінетів:

Це "бюджет можливостей для розвитку"

То якими ж будуть фінансові можливості простих людей наступного року. І чому експерти і депутати називають проект державного бюджету таким, який важко виконати?

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська cолідарність":

Знаєте, як виглядає цей бюджет? Виглядає він так, що зібралася родина і дружина каже - я хочу нові прикраси, чоловік каже - я хочу новий айфон, дитина хочу нову машинку, бабуся нове пальто і всі дуже задоволені, а потім відкрили шухляду і дізналися, що там пусто.

Проект бюджету критикують і за великий дефіцит, і за податковий тиск і за... підвищення мінімальної зарплати. Про це і будемо говорити.

Мінімалку урядовці задумали значно підвищити. З вересня вона - п'ять тисяч гривень, а вже з січня обіцяють шість. А з наступного літа ще докинути 500 гривень. Та добре це, чи погано? Для бюджетників так. Бо й шість тисяч це мало. А тим паче, що середню зарплату у тому ж таки проекті бюджету заклали на рівні 13 з половиною тисяч гривень. Тож навіть і на підвищену мінімалку буде складно прожити:

На шість тисяч? Я, як студент, можу сказати, що ні, я сам медик і розумію, що це дуже низька заробітна плата.

Низька, та вже не найнижча в регіоні. Тепер українська обіцяна мінімалка - має бути майже 200 євро. До речі, в Росії та Білорусі - менші суми.

Та якщо порівняти мінісмальні зарплати в Європі, то ми все таки пасемо задніх. Ось дані по ЄС за цей рік. Найскромніші суми в Болгарії - трохи більше 200 євро. Румуни отримують 300. У Греції вісімсот. І зарплатні лідери - це Франція, Бельгія, Нідерланди та Люксембург. Там розмір мінімалки від півтори тисячі євро до двох.

Але й економіка цих країн - набагато міцніша за українську. То де ж наші міністри будуть брати гроші на ці обіцяні шість тисяч мінімалки?

Это больше, естественно, но где их взять, мало кто работает.

А значить податковий тиск, на тих, хто працює - посилять.

Тетяна Острікова, економічна експертка:

Зросте податок для ФОПів, зросте ЄСВ для всіх підприємців, зросте наш з вами податок для фізичних осіб, зросте та сума податку на нерухоме майно, яка сплачуюється власниками комерційної та житлової нерухомості, тобто всі податки, ставки яких прив'язані до мінімальних ЗП, зростуть.

Станіслав - представник логістичного бізнесу. Зізнається, якими б не були податки, платити буде. А от в сумлінності колег не впевнений. Бо чим більший тиск на бізнес, тим більше вони відступають в тінь.

Станіслав Горбачевський, бізнесмен:

Скажу, что у нас точно не самые низкие налоги, то есть не самая низкая налоговая база, но точно посильна то, как существует за рубежом, например, в Америке, мне нравится больше. Но это не основное, о чем должен думать бизнес. В первую очередь - он должен зарабатывать

А поповнювати скарбницю уряд збирається за рахунок зростання ПДВ і на українські товари, і на імпорт. А значить, за бюджетні фінансові пряники - платитиме не лише бізнес, але й кожен. Вже на касі магазину.

Тетяна Острікова, економічна експертка:

Акцизний податок - уряд пропонує, щоб він зріс на 17%. Це те, що ми платимо на ціні в товарах, коли купуємо алкоголь, тютюн, іншу підакцизну продукцію. Отже податкове навантаження на споживачів товарів і на підприємців в наступному році збільшиться. Ми так чи інакше заплатимо більше.

А ще в уряді підготували законопроект про зміни у Податковий кодекс. Що в ньому поки таємниця. Тексту документа поки немає. Та депутати підозрюють: урядовці хочуть Збільшити податки. Адже всі "гарні" цифри у проекті бюджету, і зокрема, підвищена мінімалка, мають свою ціну.