Угроза голода: Скорик рассказал о проблеме выплат пенсионерам [ Редактировать ]
В пятницу, 18 сентября, в эфире политического ток-шоу "Мир и/или война" на телеканале "Интер"народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" рассказал о проблеме выплат пенсионерам, у которых маленькая пенсия.
"С людьми надо рассчитаться по паям. Рассчитываться нечем. Для пенсионеров, которые живут в селе и получают мизерную пенсию меньше 1800 грн, для них - это вопрос выживания, эти паи.
И то, что происходит - это действительно угроза голода. Это действительно проблема", - отметил депутат.
Ранее мы писали, что Кабмин упростил получение единовременной материальной помощи.
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