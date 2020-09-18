В пятницу, 18 сентября, в эфире политического ток-шоу "Мир и/или война" на телеканале "Интер"народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" рассказал о проблеме выплат пенсионерам, у которых маленькая пенсия.

"С людьми надо рассчитаться по паям. Рассчитываться нечем. Для пенсионеров, которые живут в селе и получают мизерную пенсию меньше 1800 грн, для них - это вопрос выживания, эти паи.

И то, что происходит - это действительно угроза голода. Это действительно проблема", - отметил депутат.

Ранее мы писали, что Кабмин упростил получение единовременной материальной помощи.