Кабмин упростил получение единовременной материальной помощи [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины упростил процедуру подачи документов на получение единовременной материальной помощи неработающим малообеспеченным лицам, лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью и их законным представителям. Об этом сообщает Министерство социальной политики.
Теперь малообеспеченные украинцы и лица (дети) с инвалидностью смогут подавать документы на единовременную материальную помощь не только в органы социальной защиты, но и центры предоставления административных услуг.
Правительство решило, что распределение средств пропорционально численности лиц, получающих пенсию и/или государственную социальную помощи, не превышающую двух размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, производится на основании не только данных ГП "Информационно-вычислительный центр", но и Пенсионного фонда Украины в порядке обмена информацией между ПФУ и Минсоцполитики.
Ранее "Подробности" писали о том, когда и на сколько вырастут пенсии в 2021 году.
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