Кабинет министров Украины упростил процедуру подачи документов на получение единовременной материальной помощи неработающим малообеспеченным лицам, лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью и их законным представителям. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Теперь малообеспеченные украинцы и лица (дети) с инвалидностью смогут подавать документы на единовременную материальную помощь не только в органы социальной защиты, но и центры предоставления административных услуг.

Правительство решило, что распределение средств пропорционально численности лиц, получающих пенсию и/или государственную социальную помощи, не превышающую двух размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, производится на основании не только данных ГП "Информационно-вычислительный центр", но и Пенсионного фонда Украины в порядке обмена информацией между ПФУ и Минсоцполитики.

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