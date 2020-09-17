Украинцев ждет стремительный рост заболеваний коронавирусом - Ляшко [ Редактировать ]
В осенне-зимний период в Украине ожидается значительный рост количества заболеваний коронавирусом. Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил в эфире одного из телеканалов.
При этом, по словам Ляшко, говорить о второй волне коронавируса в стране нельзя.
Он отметил, что сейчас в Украине идет постепенный рост заболеваний COVID-19.
Тенденции таковы, что во время осенне-зимнего периода количество будет увеличиваться. А пример Франции, Испании и Израиля, где есть четкая вторая волна, показывает, что это может быть достаточно быстро.
Ранее мы писали, что на территории Украины за сутки зарегистрировали 3584 новых инфицированных коронавирусной инфекцией.
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