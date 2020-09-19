Пользователи в 7 странах пострадали от сбоя в работе мессенджера Telegram.

Об этом сообщает Downdetector.

Неполадки в работе Telegram начались около 07:20 утра. Наибольшее количество жалоб поступило примерно в 9 утра. Жаловались на работу мессенджера в Украине, России, Нидерландах, Казахстане, Швейцарии, Австрии, США.

Отмечается, что основные жалобы поступают на: невозможность подключения к Telegram - 94% жалоб, и проблемы с отправкой сообщений 5%.

Ранее мы писали, что в работе сервиса Google произошел сбой. Наибольшее количество неполадок зафиксировано в США, Франции, Великобритании, России, Испании.