В американском городе Рочестер произошла стрельба, в результате которой погибли два человека и 14 получили ранения.

Об этом сообщает ABC.

Погибла женщина и мужчина в возрасте от 18 до 22 лет. 14 выживших доставили в две местные больницы. Никто из других жертв не получил опасных для жизни травм.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники отдела по борьбе с особо тяжкими преступлениями.

Just arrived at a massive scene on North Goodman Street. Tons of police cars and a mobile command unit. I’m working to get more details at the scene. Stay with @13WHAM for the latest. pic.twitter.com/LF9iyjnU2Y