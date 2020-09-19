В американском городе Рочестер произошла стрельба, в результате которой погибли два человека и 14 получили ранения.

Об этом сообщает ABC.

Погибла женщина и мужчина в возрасте от 18 до 22 лет. 14 выживших доставили в две местные больницы. Никто из других жертв не получил опасных для жизни травм.

Если быть точным, у нас 16 подтвержденных пострадавших при стрельбе, и я с прискорбием сообщаю, что двое из этих 16 получили смертельные ранения.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники отдела по борьбе с особо тяжкими преступлениями.

Just arrived at a massive scene on North Goodman Street. Tons of police cars and a mobile command unit. I’m working to get more details at the scene. Stay with @13WHAM for the latest. pic.twitter.com/LF9iyjnU2Y — Tyler Brown 13 WHAM (@tbrown13WHAM) September 19, 2020

Ранее мы писали, что возле Белого Дома произошла стрельба. Ранения послужил один из сотрудников Секретной службы.