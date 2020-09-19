В США произошла кровавая стрельба с погибшими [ Редактировать ]
В американском городе Рочестер произошла стрельба, в результате которой погибли два человека и 14 получили ранения.
Об этом сообщает ABC.
Погибла женщина и мужчина в возрасте от 18 до 22 лет. 14 выживших доставили в две местные больницы. Никто из других жертв не получил опасных для жизни травм.
Если быть точным, у нас 16 подтвержденных пострадавших при стрельбе, и я с прискорбием сообщаю, что двое из этих 16 получили смертельные ранения.
Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники отдела по борьбе с особо тяжкими преступлениями.
Just arrived at a massive scene on North Goodman Street. Tons of police cars and a mobile command unit. I’m working to get more details at the scene. Stay with @13WHAM for the latest. pic.twitter.com/LF9iyjnU2Y— Tyler Brown 13 WHAM (@tbrown13WHAM) September 19, 2020
Ранее мы писали, что возле Белого Дома произошла стрельба. Ранения послужил один из сотрудников Секретной службы.
по теме
В США неизвестный расстрелял полицейских (видео)
Полицейские успели попросить о помощи по рации
В США заместитель шерифа изувечил задержанного афроамериканца (видео)
Полицейского уволили
В Великобритании произошла жуткая драка с поножовщиной
Трагедия унесла жизнь человека
В США разработали самоанализ на коронавирус
разработка ожидает одобрения в органе здравоохранения
Американский художник заявил о покупке тела Ленина
Он соберет миллиард долларов