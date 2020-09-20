В сети опубликовали данные тысячи сотрудников МВД Беларуси [ Редактировать ]
Оппозиционный Telegram-канал Nexta Live, освещающий события в Беларуси, опубликовал данные 1003 сотрудников МВД беларуси, причастных к задержаниям людей, которые выходят на протесты.
Коллектив Nexta сообщил, что получил базу на силовиков от "кибер-партизанов". Оппозиционеры опубликовали имена сотрудников правоохранительных органов, их дни рождения, места службы и звания. Насколько эта информация достоверна, неизвестно. Nexta призвала подписчиков сообщать "факты про преступления конкретных людей из списка, а также их личную информацию".
Сведения о сотрудниках МВД "слили" в интернет после того, как 19 сентября в Минске задержали более 300 участниц женского марша. Telegram-канал пригрозил, что при продолжении задержаний будет опубликована новая порция данных.
В МВД Беларуси пообещали, что найдут ответственных за утечку личных данных сотрудников.
Ранее создатель Nexta Степан Путило заявил в интервью блогеру Юрию Дудю, что Telegram-канал сознательно публикует в сети личные сведения о белорусских силовиках.
Как сообщали "Подробности", в ООН приняли резолюцию по Беларуси.
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