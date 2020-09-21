Діяти разом - уперше українські та американські спецпризначенці тренувались давати відсіч ворогові, як одна команда. Цьогорічні навчання Репід Трейдент, тобто "Швидкий тризуб" - стали чи не наймасштабнішими. В Україну на бортах авіаційних суден прибули тактичні групи сил спеціальних операцій ВПС США.

Уперше ваговики військової авіації Сполучених Штатів "Локхід" Мс-130 та десантні конвертоплани "Оспрі" приземляються на українському аеродромі.

На борту тактична група спецпризначенців Військово-повітряних сил США. Це приземлення зчиняє галас у міжнародному інформаційному полі ще до початку українсько-американських навчань "Fiction Urchin".

Навчання стартують, повна готовність. Уперше на борту "Геркулеса" - ССО України та США. Офіційна назва навчань - "Об'єднані зусилля-2020". Головна мета - союзники діють як одна команда, щоб відбити атаку ворога.

Зараз літак Мс-130 продовжує маневрувати, і це дуже відчутно, втриматись на ногах не тримаючись дуже складно, але не для спецпризначенців, вони кажуть за гарної погоди таке десантування - це нескладно, навіть задоволення викликає, але сьогодні дуже сильний вітер і хмари. При цьому їм треба залишатися поблизу.

Майор Сил спеціальних операцій ВПС США, парашутист:

Майбутньому ці навички використовуватимуть у різних сферах, зокрема гуманітарній, та подальшій роботі спецпризначенців, під час антитерористичних операцій.

Справжні американські гірки - відчуття загострюються, коли горизонт стає вертикально. Такий собі атракціон не для слабких нервів і шлунку дозволений і для нас, адже всіх заходів безпеки дотримано.

Зліт і посадка на непідготовлених смугах, маневрування й дозаправлення конвертопланів - широкі можливості основного літака країн НАТО "Геркулеса".

Майор, командир літака Mc-130:

Організація таких маневрів триває кілька років - від двох до чотирьох-п'яти. Ці літаки можливо дозаправляти в повітрі. І ми фактично можемо літати на них необмежену кількість часу. Ми це регулярно робимо в Європі, над Чорним морем та в інших місцях.

Для українських спецпризначенців це абсолютно новий досвід. Утім, американські партнери не стримують щирих схвальних оцінок уже після десантування.

Майор Сил спеціальних операцій ВПС США, парашутист:

Українські солдати, напевно, одні з найкращих, із ким мені доводилося працювати у світі. Дуже досвідчені, завдяки військовим діям на Сході мають великий бойовий досвід.

Наступний етап - парашутне десантування з конвертопланів CV22 "Оспрі".

Одним із перших з української сторони десантування з парашутними системами типу "крило" з борту "Оспрі" здійснює новопризначений командувач Сил спеціальних операцій Григорій Галаган.

Григорій Галаган, командувач ССО України:

Він саме для сил спеціальних операцій, він бистро літає, бистро сідає.

Штурмові дії і звільнення міст, доставка вантажу, висадка й евакуація у складних ландшафтних умовах, зокрема в горах, там де не сяде літак, це все можна здійснити з конвертопланів. Та головна їхня перевага, щоб злетіти, їм не потрібна злітна смуга, а рухаються вони зі швидкістю літака.