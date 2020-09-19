В Сумской области, в пункте пропуска Бачевск, украинские пограничники задержали гражданина Молдовы, который с 2013 года находился в международном розыске. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Задержанный подлежит аресту и последующей экстрадиции в Молдову, где его подозревают в умышленном причинении тяжких телесных повреждений и хулиганстве.

Сейчас 51-летнего мужчину, после проведения процессуальных действий, установленным порядком передали компетентным правоохранительным органам

Стоит отметить, что задержанный пытался попасть в Украину.

Как сообщалось, в Умани полицейские задержали двух хасидов-нелегалов.

Напомним, что на пересечение беларуско-украинской границы оформили пропуска 1216 граждан Израиля.

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