"Искали 7 лет": украинским пограничникам удалось задержать опасного преступника [ Редактировать ]
В Сумской области, в пункте пропуска Бачевск, украинские пограничники задержали гражданина Молдовы, который с 2013 года находился в международном розыске. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Задержанный подлежит аресту и последующей экстрадиции в Молдову, где его подозревают в умышленном причинении тяжких телесных повреждений и хулиганстве.
Сейчас 51-летнего мужчину, после проведения процессуальных действий, установленным порядком передали компетентным правоохранительным органам
Стоит отметить, что задержанный пытался попасть в Украину.
Как сообщалось, в Умани полицейские задержали двух хасидов-нелегалов.
Напомним, что на пересечение беларуско-украинской границы оформили пропуска 1216 граждан Израиля.
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