"У нас не будет приватизации в угоду шарлатанам из-за границы" - Лукашенко [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет приватизации в угоду "шарлатанам из-за границы". Такое заявление глава республики сделал, согласовывая назначение Сергея Никифоровича генеральным директором ОАО "БЕЛАЗ", передает "БелТа".
По словам Лукашенко, в угоду "шарлатанам из-за границы" в Белоруссии не будут приватизировать все и вся.
Почему я так трепетно отношусь к предприятиям? Не потому что я не понимаю, что частная собственность должна и может существовать. Мы выработали жестокий иммунитет к справедливости. Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации.
Лукашенко подчеркнул, что нельзя забрать у граждан то, что создавалось миллионами людей, и отдать одному инвестору.
Ранее сообщалось, что в сети опубликовали данные тысячи сотрудников МВД Беларуси.
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