Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет приватизации в угоду "шарлатанам из-за границы". Такое заявление глава республики сделал, согласовывая назначение Сергея Никифоровича генеральным директором ОАО "БЕЛАЗ", передает "БелТа".

По словам Лукашенко, в угоду "шарлатанам из-за границы" в Белоруссии не будут приватизировать все и вся.

Почему я так трепетно отношусь к предприятиям? Не потому что я не понимаю, что частная собственность должна и может существовать. Мы выработали жестокий иммунитет к справедливости. Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации.

Лукашенко подчеркнул, что нельзя забрать у граждан то, что создавалось миллионами людей, и отдать одному инвестору.

Ранее сообщалось, что в сети опубликовали данные тысячи сотрудников МВД Беларуси.